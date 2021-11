Encertat reforç CROSSOVER

La nova estratègia de Toyota en els segments més baixos i populars del mercat resulta d’allò més prometedora. La marca proposa el seu Yaris Cross, quelcom similar al que vindria a ser un Mini RAV4, estructurat sobre la mateixa plataforma del Yaris. Això sí, el seu aspecte més imponent i la seva longitud –que creix en 240mm–, poden fer pensar que Toyota ha fet servir una altra plataforma. I és que el Yaris Cross s’inscriu en el segment més important per volum de vendes del nostre mercat, el dels SUV B. Amb una imatge molt més robusta i musculosa que el seu germà, de línies minimalistes i avantguardistes, el Yaris Cross resulta molt atractiu.

Té una major altura lliure al terra, és més llarg i alt i resulta imponent si l’aparquem al costat del seu germà. L’habitabilitat està molt ben resolta, viatjant quatre adults sense problemes a dins i un eventual cinquè passatger que, això sí, ho farà més incòmode. La majoria de l’espai guanyat es destina al maleter, que amb 397 litres i formes molt aprofitables -320 en les versions amb tracció total- supera clarament els 290 del seu germà.

El Yaris Cross ens ha agradat en tots els àmbits, tant pel seu confort com per la facilitat de conducció. El tricilíndric híbrid de 93 CV amb 120 Nm de parell a 3.600 rpm i canvi automàtic CVT es presenta com la quarta generació de motors híbrids de Toyota. I es nota; estira més i millor i el canvi poques vegades puja de voltes sense empènyer de veritat. Corre més del que sembla i el seu aplom i estabilitat transmeten molta confiança. Però la sorpresa arriba amb el baixíssim consum, ja que la nostra mitjana es va quedar en 5,7 litres per cada 100 km, sempre amb una conducció molt viva.

També disposa d’una versió AWD-i (amb «i» d’intel·ligent) que afegeix un motor elèctric a l’eix posterior i una bateria de més capacitat, així com la suspensió posterior multibraç. I és que el Yaris Cross és l’únic model del segment amb possibilitat de tracció a les quatre rodes.