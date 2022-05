L’electricitat més polivalent

Ford ha escollit Barcelona per presentar el seu nou concepte comercial de serveis Ford Pro, una proposta en què la nova Ford e-Transit encaixa com a la perfecció. Vehicles, programari, recàrrega, serveis i finançament són els eixos d’aquesta proposta. La Transit és un dels vehicles que millor encarna el concepte de servei, i ho fa oferint aquesta versió elèctrica amb dues potències de motor, 135 i 198 kW. Sens dubte, una gamma molt interessant.

Ford proposa una bateria de 67,7 kWh de capacitat, suficient per recórrer fins a 350 quilòmetres entre càrregues. Amb aquesta xifra la marca americana considera que es compleix «sobradament» amb la seva comesa. A Europa està disponible amb fins a 25 configuracions diferents per a la seva carrosseria, passant per la Van, Van Doble Cabina o Xassís Cabina, entre d’altres, i podrà rebre variacions de longitud i altura del sostre o incloure opcions de massa màxima autoritzada de fins a 4, 25 tones.

La càrrega útil serà d’un màxim de 1.616 quilos amb la carrosseria Transit Van i de fins a 1.967 quilos per als models Transit Xassís Cabina, mentre que l’espai de càrrega serà de 15,1 metres cúbics, el mateix que les variants dièsel.

Manteniment reduït

Ford, que oferirà una garantia de vuit anys i 160.000 quilòmetres per a l’autonomia i els components elèctrics, assegura que el cost de mantenir una unitat de l’E-Transit pot ser fins a un 40% inferior al d’una de les versions equivalents de combustió interna. A més, des de la companyia consideren que la furgoneta elèctrica és un vehicle ideal per a empreses que gestionin flotes de vehicles d’aquest tipus. «L’electrificació brinda als nostres clients la possibilitat de gestionar les empreses i les flotes d’una manera més eficient», assenyala Hans Schep, responsable general de vehicles comercials de Ford Europa. D’aquí ve l’interès en el desenvolupament del concepte Ford Pro.

Recàrrega en vuit hores

Com la majoria de vehicles elèctrics, l’E-Transit es podrà carregar mitjançant un endoll convencional, carregadors Wallbox d’11 kW de potència i carregadors ràpids de fins a 115 kW de potència, de manera que passarà del 15 al 80% de la bateria en 34 minuts. El carregador de bord, d’11,3 kW, és capaç de carregar la totalitat de la bateria en poc més de vuit hores.

Tecnològicament, l’E-Transit arriba al mercat amb les darreres tendències en sistemes de connectivitat i seguretat, així com amb una nova solució anomenada Pro Power Onboard. Aquesta funció permet als conductors fer servir el propi vehicle com a font d’energia de fins a 2,3 kW per a la recàrrega d’eines i equips de treball tant a la destinació com en marxa.

La nova e-Transit s’ofereix amb dos nivells d’acabat –Base i Trend– i tots els vehicles ofereixen especificacions significativament més altes que el model dièsel equivalent. El preu d’arrencada se situarà en uns 58.000 euros.