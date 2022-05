Monovolum, compacte i PRÈMIUM

l’arribada del Classe T suposa per a Mercedes accedir a un segment en el qual no estava present, ja que no existia un model compacte en la categoria de monovolums. El Classe T (igual que el Citan) comparteix amb el Renault Kangoo alguns elements mecànics, fet que suposa tenir una bona base estructural a la qual afegir-hi el treball dels tècnics alemanys. Amb aquests fonaments el nou model alemany es presenta amb una carrosseria de 4,50 metres de longitud, 1,86 d’amplada i 1,81 d’altura. Al seu interior s’ha configurat un habitacle per a 5 còmodes places, encara que l’any que ve està previst el llançament d’una versió més llarga de 4,90 metres que podrà albergar 7 places.

La carrosseria té dues portes laterals corredisses que faciliten un còmode accés a les tres places posteriors, que poden acollir tres cadires infantils. Opcionalment la porta del maleter es pot reemplaçar per una porta de doble fulla amb obertura lateral. La boca d’accés al maleter és molt baixa, permetent carregar objectes voluminosos sense gaire esforç. Per la seva banda, la capacitat del maleter amb cinc places ocupades és de 520 litres, però abatent la segona fila de seients pot arribar als 2.127 litres.

Més qualitat

Externament el Classe T amb prou feines es diferència del Citan, excepte per petits detalls com els llums LED opcionals dels grups òptics, la porta del maleter, els amples passos de roda o les llantes, que poden ser de fins a 17 polzades. Com a novetat, a la seva gamma de deu colors per a la carrosseria s’ha inclòs la tonalitat Vermell Rubelita Metal·litzat, que és exclusiu per a aquest model.

A l’interior el quadre de comandaments presenta el mateix disseny que el del Citan, però en aquest cas Mercedes s’ha esforçat per donar-li una sensació de major qualitat millorant materials, acabats i tapisseries, fet que contribueix a conferir-li aquest grau prèmium que té el Classe T. Un detall que no passa desapercebut és que tant el terra de l’habitacle com el del maleter estan folrats amb moqueta.

Mercedes ha dotat de sèrie el Classe T amb el sistema multimèdia MBUX, que disposa d’una pantalla tàctil de set polzades ubicada a la zona central del quadre de comandaments i que és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. A les versions més altes també es pot disposar del sistema de navegació, reconeixement d’ordres vocals i serveis online. Pel que fa a les ajudes a la conducció i la seguretat, de sèrie pot disposar de l’assistent d’arrencada en pendents, l’assistent per a vent lateral, l’avís de somnolència, l’assistent de frenada activa amb funció d’encreuament, el detector actiu de canvi de carril, l’assistent d’angle mort i l’assistent de velocitat màxima autoritzada.

Gasolina i dièsel

La gamma de motors és similar a la que hi ha per al Citan. Està formada per quatre propulsors, dos de benzina i dos dièsel d’origen Renault i ben coneguts. En gasolina la gamma la integren dues versions basades en el motor d’1.3 litres i quatre cilindres turboalimentat que rendeixen 102 i 131 CV per al T160 i T180 respectivament, amb consums que van des dels 6,6 fins als 7,3 litres segons el cicle d’homologació WLTP. Pel que fa a la gamma dièsel, el motor quatre cilindres d’1.5 litres sobrealimentat s’ofereix amb dues potències, una de 95 CV per al T160d i una altra de 116 CV per al T180d, amb consums que van dels 5,3 als 5,9 litres en el cicle WLTP.

Els quatre motors van associats a una caixa de canvis manual de sis velocitats, tot i que excepte en el cas de la motorització dièsel de menor potència, es pot demanar també amb una caixa automàtica de doble embragatge i set velocitats. A finals d’aquest any està prevista l’arribada d’una variant elèctrica que rebrà la denominació EQT.

Amb dos nivells d’acabat, Style i Progressive, els preus van des dels 28.062 euros fins als 30.558.