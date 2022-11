Un SUV amb l’equilibri PERFECTE

Després de conèixer i provar l’Alfa Romeo Tonale Mild Hybrid de 130 CV arribava l’hora de posar-nos al volant de la versió MHEV més potent de 160 CV. Aquesta versió munta un motor benzina de quatre cilindres i 1.5 litres amb turbocompressor. El motor treballa conjuntament amb una bateria de 0,8kWh de capacitat i un propulsor elèctric de 48V i 20,4CV que se situa a la caixa de canvis de doble embragatge i 7 velocitats, lliurant així el seu parell a les rodes de l’eix davanter. Aquest SUV de la marca italiana és dels pocs Mild Hybrid amb un motor elèctric capaç de moure el cotxe per si mateix, fet que suposa un gran avantatge en conduccions urbanes, ja que aquesta situació es dona en condicions favorables i sempre a menys de 30 km/h. L’única diferència respecte al de 130 CV és que el primer aconsegueix una potència superior gràcies a la utilització d’un turbo de geometria variable. Aquest sistema és més típic dels cotxes dièsel, en els quals normalment es gaudeix d’un major parell i d’una potència que arriba d’una forma forma més lineal i progressiva. I això és exactament el que passa en aquest model. Mentiríem si diguéssim que és un cotxe al qual li falti potència, però sí que ens hauria agradat una mica més d’empenta i explosivitat en el lliurament.

Però no cal veure aquesta progressivitat com un desavantatge, ja que juga a favor d’una conducció més relaxada, eficient i plaent; virtuts que potser busqui aquest nou client al qual va destinat el Tonale. A més aquesta característica, sumada a la bona intervenció d’un sistema microhíbrid amb més presència que els de la gran majoria dels seus rivals, fa que el SUV italià sigui un cotxe molt eficient i amb un consum molt contingut per a les seves mides i prestacions.

Comportament neutre i divertit

Si parlem del comportament del cotxe trobem un vehicle que es pot adaptar a qualsevol tipus de conductor, ja que ofereix una conducció senzilla, neutra i còmoda. La suspensió filtra molt bé les irregularitats del terreny, però alhora manté estable la carrosseria en tot moment, fet que transmet una gran sensació de control i seguretat fins i tot a altes velocitats.

La direcció està força desmultiplicada, de forma que en el nostre cas ens trobàvem més còmodes amb el petit increment de duresa que ofereix el mode esportiu, ja que transmetia millor el que passava sota els pneumàtics. I era en aquesta modalitat d’ús quan realment se’ns dibuixava un somriure a la cara, en gaudir de l’agilitat, l’estabilitat i el dinamisme que va implícit a l’ADN de qualsevol Alfa Romeo i que no podia faltar en el Tonale.

Menció especial mereix l’excel·lent frenada del cotxe. Primer pel tacte natural aconseguit (malgrat haver de conjugar la retenció elèctrica per regenerar energia amb la mossegada física de les pinces de fre) i segon per l’efectivitat del sistema a l’hora d’aturar el cotxe, sobretot amb els frens Brembo que munten les versions Veloce.

Conclusions finals

La conclusió d’aquesta primera presa de contacte amb l’Alfa Romeo Tonale MHEV de 160 CV potser seria que estem davant del model més equilibrat de la gamma. Se situa enmig de l’oferta electrificada, oferint més prestacions que el Mild Hybrid de 130 CV però menys que el proper PHEV de 275 CV, que arribarà a finals d’aquest any o principis del 2023. També té un bon equilibri entre prestacions i consums.

L’Alfa Romeo Tonale MHEV de 160 CV s’ofereix exclusivament amb els acabats superiors Ti i Veloce. La marca no ha publicat els preus definitius del cotxe, però sí que ha anunciat les quotes de l’FCA Easy Plan amb el qual és possible gaudir del Tonale Ti per 319 euros al mes i del Veloce per 349 euros al mes, tots dos amb una quota inicial de 9.400 euros.

Tot i així, el PVP del Ti és de 43.250 euros, mentre que el Veloce té una tarifa inicial de 45.750 euros.