Dacia va conquistar els primers compradors sota la premissa de la coherència i els preus raonables, millorant generació rere generació el disseny sense disparar els preus. A l’època actual, marcada per la superficialitat, alguns consumidors aposten per la lògica aclaparadora dels cotxes romanesos, elevant el posicionament de la marca fins a convertir-la en la tercera més venuda a Europa. Un èxit que els convida a seguir apostant per les seves creacions de preus democràtics, fins i tot algunes tan agosarades com el Manifesto.

Aquest prototip serveix com a laboratori per a solucions d’innovació futures, però no es convertirà en un cotxe de producció. Només es tracta d’una manera d’acostar-se a aquests conductors que senten passió per les activitats outdoor. El Manifesto aprofundeix en les passions autèntiques dels aventurers, aquells que volen connectar amb la natura a cadascuna de les seves escapades. Per això, aquest 4×4 redueix la seva carrosseria a la mínima expressió, sense portes, finestretes o parabrises.

La imatge radical i tot terreny d’aquest prototip coincideix amb un altre punt clau a la filosofia de la marca: la robustesa. La seva tracció a les quatre rodes no només li permet arribar a llocs inhòspits, sinó que també li permet conquerir els racons més complicats gràcies a les seves rodes de grans dimensions i generosa distància a terra. Llocs on, per cert, no importa si plou, ja que el Manifesto està confeccionat amb material waterproof fàcil de netejar i impermeable. El sostre modular d’aquest prototip és un exemple de l’aplicació que tenen aquestes solucions.

Durant la presentació d’aquest concept-car Dacia va remarcar alguns dels pilars que caracteritzen la marca. Una visió que es mostra a escala real en aquest futurista 4×4. Els fidels propietaris de Dacia valoren l’absència de detalls superflus, elements inútils que disparen el cost final gairebé sense sentit. No hi ha dubte, Dacia continuarà basant-se en allò essencial, la simplicitat i l’accessibilitat.