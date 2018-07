Umtiti s'endú el premi gros davant d'un gran Rakitic en el duel blaugrana

El partit d'ahir representava la primera final d'una Copa del Món en què hi havia duel entre jugadors blaugrana. Samuel Umtiti, per la banda francesa, i Ivan Rakitic, per la croata, es veien les cares. Els nous campions del món també tenien un altre barcelonista a les seves files, Ousmane Dembélé, que al final no va jugar cap minut.

El duel entre els dos jugadors barcelonistes es pot considerar que va acabar en taules, ja que tots dos van fer un gran partit. Umtiti, al costat del madridista Varane, es va notar més exigit que en d'altres partits i, de fet, Croàcia va crear molt perill, però aquest va arribar sobretot per la banda que defensava Pavard, la dreta de la defensa francesa. El central blaugrana va estar encertadíssim a l'hora de refusar de cap i també d'anar al tall i va evitar una rematada de Perisic a la primera part que hauria pogut ser gol.

Rakitic va ser el millor home, ahir, de Croàcia. Va prendre els galons que el marcatge francès no li va deixar agafar a Modric i, amb les seves passades filtrades i canvis d'orientació, va iniciar les principals accions atacants del seu equip. Una falta llançada per ell va finalitzar, per exemple, amb el gol de Perisic. Al final, fins i tot es va indignar amb l'àrbitre, l'argentí Pitana.