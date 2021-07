La directora catalana Júlia de Paz Solvas denuncia el "mite de la maternitat" en la seva òpera prima 'Ama', una pel·lícula que narra el drama d'una mare que es queda al carrer amb la seva filla de sis anys i hauran de lluitar per superar tots els obstacles. En una entrevista amb l'ACN, Júlia de Paz Solvas explica que l'objectiu principal del film és denunciar que "s'ha de trencar amb aquest mite de la maternitat que és una altra eina d'opressió per part del sistema cap a les dones". El film, que s'estrenarà el 16 de juliol, va guanyar el Premi Feroz Puerta Oscura a la millor pel·lícula i la seva protagonista, l'actriu Tamara Casellas, va rebre la Biznaga de Plata al 24è Festival de cinema de Màlaga.

Després d'advertir-la en diverses ocasions, l'Ade fa fora a la seva amiga Pepa de casa seva i ella acaba al carrer amb la Leila, la seva filla de sis anys. Elles dues hauran de lluitar soles per trobar un lloc on poder viure. S'enfrontaran a molts obstacles i emprendran una cerca que els portarà també a un apropament dins de la seva relació abans pràcticament inexistent i distant. 'Ama' està protagonitzada per Tamara Casellas, també protagonista del curt homònim, i per Leire Marín, que es posa en la pell de la seva filla Leila. Estefanía de los Santos, Ana Turpin, Chema del Barco i Manuel de Blas completen el repartiment.

La idea del film va sorgir d'un curtmetratge de la directora, qui explica que entre el curt i la pel·lícula ja porten quatre anys amb el projecte. "Quan estàvem fent el text, la guionista Nuria Dunjó i jo sentíem que se'ns feia curt el format curtmetratge perquè tenia moltes ganes de parlar de moltes capes del personatge i haver-ho de fer amb 20 minuts no ens donava aquesta oportunitat". Indica que la possibilitat de fer un llargmetratge els va permetre parlar sobre totes aquelles capes amb les quals no van poden incidir en el curt. La directora explica que el seu objectiu al fer 'Ama' era "trencar amb el mite de la maternitat i defensar que no existeix només un tipus de maternitat, sinó que cada cas és diferent. Neix de la necessitat de denunciar com ja des de petites se'ns educa perquè el nostre objectius sigui ser mares i que ho donem tot pels fills i que el nostre objectiu sigui cuidar el nucli familiar", diu.

La cineasta defensa la maternitat en la qual una dona es pot penedir de ser mare, equivocar i tenir por, així com gaudir-la. "L'important és cuidar-se a una mateixa, tindràs una bona relació si tu tens una bona relació amb tu mateixa", conclou. Una de les característiques del film és el seu ritme per moments frenètic. La directora ressalta que en la mateixa escriptura del guió ja van marcar aquest ritme. "Cada escena la plantejàvem amb uns objectius molts clars i la protagonista l'havia d'aconseguir fos com fos", declara. "El meu objectiu era estar amb la protagonista en tot moment i viure el que ella està vivint i el personatge de la Pepa passa del zero a 100 amb mil·lèsimes de segon i amb totes els departaments havíem d'anar en funció d'això, la càmera l'havia de seguir a ella i el muntatge havia de ser picat".

'Ama' és l'òpera prima de la barcelonina Júlia de Paz Solvas, després de graduar-se a l'ESCAC i el rodatge va tenir lloc a l'Albir, Alacant, Benidorm i Sevilla, entre març i juny de l'any passat i va interrompuda per motius de la pandèmia. Premis El film va guanyar el Premi Feroz Puerta Oscura a la millor pel·lícula i la seva protagonista, l'actriu Tamara Casellas, va rebre la Biznaga de Plata al 24è Festival de cinema de Màlaga. De Paz Solvas admet que tot el que està passant amb la pel·lícula no s'ho esperava gens. "Quan vam fer la pel·lícula m'ho vaig prendre com un projecte entre companyes per explicar una cosa que ens involucra i importa. Tot el que està passant ara no ho estic acabant de digerir del tot encara", reconeix. "No em vull fer moltes expectatives, el que vingui, benvingut sigui", assegura.