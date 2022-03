Després d'estrenar-hi la seva òpera primera 'Formentera lady', Pau Durà torna al Festival de cinema de Màlaga amb una nova pel·lícula 'Toscana', un film que "tracta sobre la paternitat i els conflictes, dubtes i pors que significa prendre la decisió" de ser pare. Així ho ha explica en una entrevista amb l'ACN, Durà qui dirigeix i també coprotagonitza la cinta juntament a Francesc Orella, Edu Soto i Malena Alterio. 'Toscana' arrenca amb "el segrest 'amateur'" que pateix un crític gastronòmic en un restaurant per part d'un extreballador acomiadat de males maneres.

La història de 'Toscana', explica Durà, neix del mateix punt que 'Formentera lady' que és la seva paternitat. Va començar a escriure el guió fa més de deu anys quan els seus nens eren petits. Durant aquest temps, la història va estar en un calaix i mentrestant va escriure 'Formentera lady' i una tvmovie. Durà admet que quan va recuperar el guió va riure molt al llegir-lo i va tenir moltes ganes de tirar-la endavant com a director i com actor.

La crisi dels 40 anys, la crisi econòmica i la paternitat és el que va motivar a Durà a escriure el relat fa deu anys. Quan va agafar de nou el guió, ja amb 50 anys va tenir moltes ganes de fer aquest tipus de comèdia que està molt a prop de la seva sensibilitat, diu. "'Toscana' respon a com jo veig una manera de fer comèdia que tenia ganes de dur a terme".

Durà afirma que també és una història d'amistat. 'Toscana' narra el segrest 'amateur' que pateix un crític gastronòmic, que interpreta ell mateix. Aquest crític es dirigeix a una clínica de reproducció assistida amb un pot d'esperma a la butxaca i per un seguit de circumstàncies entra en un restaurant italià, on un extreballador, interpretat per Edu Soto, acomiadat de males maneres demana la seva quitança a punta d'escopeta al seu antic cap, interpretat per Francesc Orella.

En aquest sentit, el director valencià manifesta que el film parteix de la crisi global i econòmica, per aprofundir en les crisis personals i íntimes dels personatges. "Ens interessa saber de què pateixen els personatges", assenyala.

Durà assenyala que el seu personatge és un home que té dificultats per arribar al seu destí amb un pot d'esperma. "Té unes dificultats externes degut al segrest, però també d'internes que tenen a veure amb les emocions, sentiments i dubtes del personatge" pel que fa la paternitat.

Els altres tres personatges, però, també estan en crisi: Un extreballador d'un restaurant que reclama els diners que se li deuen per l'acomiadament i que es considera un pare absent; la psicòloga de l'extreballador i el propietari d'un restaurant vingut a menys que ha acomiadat malament a l'antic treballador.

Durà apunta que ha sigut la pel·lícula adequada per dirigir i actuar. De fet, el personatge que interpreta és molt similar a ell. "Tinc una vespa, soc pare, he tingut dubtes. Dirigir-la rodejant-me d'aquests actors, és la forma adequada per poder llançar-me".

La cinta està rodada en un mateix espai, un restaurant, i la van rodar cronològicament i estava tot preparat com si fos una obra de teatre. També van gravar una versió en català i una castellà. 'Toscana' és una comèdia recollida no només per l'espai, sinó pel to, afirma Durà.

Màlaga

'Toscana' forma part de la secció oficial no competitiva del Festival de cinema de Màlaga. Durà assegura que té molta estima al certamen, on ja va estrenar 'Formentera lady'. "Va ser molt bonic perquè hi va haver una resposta immediat i bonica", indica.

La pel·lícula és una producció de Good Machine Films, productora constituïda per Fosca Films, Gaia Audiovisuals i True Films, amb la participació de TVC i À Punt amb el suport de l'IVC i l'ICEC

'Pájaros'

Durà ha anunciat que a finals d'estiu començarà a rodar el seu tercer projecte cinematogràfic: 'Pájaros', una road-movie europea de dos personatges amb molta comèdia i que estan en crisi. "És un trajecte en cotxe de l'Albufera de València fins al Mar Negre".