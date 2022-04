Entre àpats i processons, viatges i excursions... sempre quedarà un moment per a relaxar-se en aquests dies de festa i anar al cinema o asseure's al sofà amb la manta a sobre per a gaudir d'una bona pel·lícula.

Encara que la Setmana Santa sembla curta, aquests dies de vacances donen per a molt, així que et proposem les millors estrenes de cinema per a la setmana del 8 d'abril. Tots ells s'estrenen el mateix dia, el 13 d'abril. Relaxa't i gaudeix.

Contando ovejas

En aquesta pel·lícula espanyola dirigida per José Corral Llorente s'explica la història d'Ernesto, un noi solitari i infravalorat per la gent que l'envolta, especialment pel seu veí Leandro, un perillós traficant de droga. Tot canviarà amb l'aparició de tres peculiars companys de pis que tractaran que recuperi l'autoestima perduda i faci realitat tots els seus somnis, sense importar ni els mitjans ni les conseqüències.

El juego de las llaves

El film, protagonitzat per cares conegudes com Miren Ibarguren o María Castro, entre altres, narra el dilema de Laura, que porta molts anys amb la seva parella i es comença a plantejar la vida. Sergio i Siena es creuen en les seves vides. Sergio és un excompany d'institut i Siena, la seva nòvia millenial que arriba per a revolucionar les vides de tots. Laura, Raquel i Cris, íntimes amigues des de fa anys, convencen als seus respectius marits per a jugar a un joc que els proposa Siena: el joc de les claus. El joc consisteix en el fet que tots posen les seves claus en un bol. A l'atzar, cadascun tria unes claus i aquest ha d'anar a passar la nit amb el propietari o la propietària de les claus. Aquest joc revolucionarà al grup d'amics i les seves vides.

La ciudad perdida

El film de Hollywood reuneix rostres com Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe i Brad Pitt al voltant de la carrera literària de la brillant i una mica sorruda escriptora de novel·les Loretta Sage (Sandra Bullock), La seva vida ha girat entorn de les novel·les romàntiques d'aventures que, ambientades en llocs exòtics, protagonitza un atractiu galà la imatge del qual apareix reproduïda en totes les portades, i que en la vida real correspon a Alan (Channing Tatum), un model que ha centrat la seva carrera a personificar al novel·lesc aventurer. Durant una gira per a promocionar el seu nou llibre al costat d'Alan, Loretta és raptada per un excèntric multimilionari (Daniel Radcliffe), amb la intenció que l'autora el guiï fins al tresor de l'antiga ciutat perduda sobre el qual gira el seu últim relat.

'Ambulande. Plan de huida'

Aquesta pel·lícula estatunidenca d'acció narra la història del veterà Will Sharp, que en un acte desesperat per aconseguir diners per a cobrir els deutes mèdics de la seva esposa, recorre a l'única persona que sap que no ho hauria de fer, el seu germà adoptiu Danny. Danny li ofereix participar en un robatori a un banc, el més gran en la història de la ciutat. Will no pot dir que no. Quan el seu intent de fuita surt malament, els germans segresten una ambulància amb un policia ferit i una paramèdica.

X

El 1979, un grup de joves cineastes es proposen fer una pel·lícula per a adults a la zona rural de Texas, però quan els seus amfitrions solitaris i ancians els atrapen en l'acte, l'elenc aviat es troba en una lluita desesperada per les seves vides.