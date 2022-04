La pel·lícula ‘Bèsties fantàstiques: Els secrets de Dumbledore’ ja ha vist la llum, però a la Xina l’exhibeixen amb una versió editada que suprimeix un diàleg amb connotacions homosexuals, segons ha revelat Variety. És la tercera pel·lícula de la saga ‘Bèsties fantàstiques’, que és la preqüela de Harry Potter, i les autoritats xineses han decidit tallar sis segons d’una conversa que mantenen dos personatges i que al·ludeix al passat gai d’un d’ells.

Aquests sis segons de diàleg recullen les frases «perquè jo estava enamorat de tu» i «l’estiu en què Gellert i jo ens vam enamorar». Segons ‘Variety’, la productora Warner Bros va acceptar la sol·licitud xinesa retallar el metratge en aquest fragment explícit.

Es dona el cas que és la primera vegada en la franquícia que es porta al cine aquesta part de la història d’un dels protagonistes de la saga.

La primera pel·lícula de la sèrie va ser ‘Bèsties fantàstiques i on trobar-les’ i es va estrenar el 2016. Va tenir tant d’èxit que la productora va confirmar que la saga tindria quatre pel·lícules més que sortirien cada dos anys. El 2018 es va poder veure ‘Bèsties fantàstiques: Els crims de Grindelwald’. La tercera pel·lícula s’havia d’estrenar el 2020, però la covid va provocar que s’ajornés dos anys.

Sinopsi

En aquesta ocasió, la història tindrà com a teló de fons la Segona Guerra Mundial i serà el començament d’una Guerra Màgica. L’ambient tumultuós serà utilitzat per Grindelwald per augmentar el seu poder i Albus Dumbledore haurà d’encarregar una missió de màxima importància a Newt Scamander i els seus amics.

A més, aquesta nova entrega haurà de donar resposta a moltes preguntes que van sorgir al final de l’última pel·lícula, com qui és realment Aurelius Dumbledore, què passarà amb Queenie ara que està en el bàndol dels dolents i què amb Newt i Theseus.

El director del film torna a ser David Yates. J.K. Rowling torna a firmar l’obra amb el suport de Steve Kloves, que ja havia treballat com a guionista de diverses pel·lícules de Harry Potter, però que no havia participat a ‘Bèsties fantàstiques’.

Respecte al repartiment, Mads Mikkelsen és el substitut de Johnny Deep, de qui la producció va decidir prescindir pels seus problemes legals i el judici per maltractament. D’altra banda, apareixen cares conegudes per als fans com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law, Dan Fogler i Alison Sudol.