Quatre anys després d'inaugurar el 51è Festival de Sitges amb la seva versió de Suspiria, Luca Guadagnino serà l'encarregat de tancar aquesta 55a edició el dissabte 15 d'octubre amb el film ‘Hasta los huesos: Bones And All’ . El realitzador italià torna a envoltar-se d'un repartiment recurrent d'actors, entre els quals figuren Timothée Chalamet, Chloë Sevigny i Michael Stuhlbarg, al costat de l'estrella emergent Taylor Russell i el veterà Mark Rylance, per a explicar aquest drama basat en la novel·la homònima de Camille d'Angelis.

Ambientada als Estats Units dels anys 80, ‘Hasta los huesos: Bones And All’ explica la història del primer amor entre Maren (Russell), una jove que està aprenent a sobreviure al marge de la societat, i Lee (Chalamet), un rodamons apassionat i privat dels seus drets, que es troben i s'uneixen per a emprendre junts una odissea de milers de quilòmetres que els porta per carreteres secundàries i passadissos ocults de l'Amèrica de Ronald Reagan. Malgrat els seus esforços, tots els camins els retornen als seus aterridors passats i a una batalla final que determinarà si el seu amor pot sobreviure a la seva alteritat.

David Kajganich, que va col·laborar amb Guadagnino a ‘Suspiria’ i ‘Cegados por el sol’, ha escrit el guió d'aquesta història de fantasia sobre l'amor en temps difícils, mentre que dos compositors consagrats, Trent Reznor i Aticuss Ross, han composat la banda sonora.

Chalamet, nominat a l'Oscar, torna a col·laborar amb el director italià cinc anys després de la memorable pel·lícula ‘Call Me By Your Name’. En aquesta ocasió, a Chalamet li acompanya Taylor Russell, que va guanyar el premi a la Millor Actriu Emergent al Festival de Cinema de Venècia. Completen el repartiment Stuhlbarg, Rylance, André Holland i Sevigny. A més del premi per a Russell, Guadagnino va guanyar el premi al Millor Director en la competició italiana, la qual cosa confirma l'enorme èxit que va tenir la pel·lícula en la seva estrena. ‘Hasta los huesos: Bones and All’, que serà distribuïda internacionalment per Warner Bros. Pictures i s'estrenarà a Espanya el 25 de novembre de 2022.