Les fregidores d'aire s'han posat de moda últimament com a alternativa a les fregidores convencionals, que fan servir oli i, per tant, són menys sanes i fan que els productes tinguin més calories. Fins fa poc treure l'oli era sinònim que l'aliment quedava més sa però menys saborós. No obstant això, el perfeccionament de les citades fregidores d'aire fa que gairebé no sigui possible distingir entre una patata feta amb fregidora d'aire o fregida directament. La diferència rau en la quantitat de calories que aporten aquests mètodes culinaris.

Habitualment, per a fregir patates utilitzem grans quantitats d'oli que escalfem a altes temperatures. Els aliments que cuinem en aquest oli absorbeixen el 10% del seu pes en grassa i això fa que augmentin les calories que consumim. Així doncs, quantes calories tenen unes patates fregides? I si estan fetes amb una fregidora d'aire o al forn? La patata en si no és un aliment molt calòric, així que depèn de com es cuini. Si es bullen 100 grams de patata sense gens d'oli, el plat tindrà unes 75 calories, mentre que la xifra es multiplica per 5 o 6 -i se situa en 400-500 calories- si es fregeix amb abundant oli. Al forn, amb una mica d'oli perquè no s'enganxin, aquests 100 grams arriben a tenir unes 100 calories, mentre que si es fa servir una fregidora d'aire, que normalment necessita una culleradeta d'oli per a tota la capacitat de patates, les calories es queden en unes 90 aproximadament.