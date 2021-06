Festival Vilart amb Rhum i Maria Rodés

Dissabte, a les 19 h. Castellbell i el Vilar

Entrades exhaurides. Torna al barri del Vilar el Festival Rural d’Arts en Viu i Visuals-Vilart. La jornada començarà a la tarda amb l’obertura de cinc exposicions i la intervenció fotogràfica d’Oriol Segon. A les 19 h, a la plaça de l’Església, espectacle de clown Gran reserva, amb la companyia Rhum; i a les 22 h, a l’era del Puig, concert de Maria Rodés (que substitueix el de Tarta Relena a causa del covid). Les entrades per aquests espectacles estan exhaurides.

Stay Homas al Vibra Festival

Dissabte, a les 22 h. Manresa

Pati exterior del Palau Firal. Entrades exhaurides. Un dels grups de moda dels darrers temps visita el Vibra havent venut totes les entrades a la prèvia. El grup, que es va fer famós durant la pandèmia perquè tocaven des del terrat durant el confinament, presentarà el seu primer disc, Agua (2020). Els teloners de la tercera nit del festival seran els cerverins Lasta Sanco, un quartet que proposa una combinació de mestissatge i música electrònica.

Homenatge a Montserrat Minoves

Dissabte, a les 21.30 h; diumenge, a les 18 h. Teatre Municipal. Berga

Entrades: 8 euros (5 euros per als jubilats i els menors de 25 anys). Venda a lafarsa.cat. L’Agrupació Teatral La Farsa recorda aquest cap de setmana la figura de Montserrat Minoves, que en va ser fundadora i presidenta i va morir fa cinc anys, amb la representació de l’obra Montse dels uns. Montse dels altres. Un total de 45 intèrprets posaran en escena onze fragments clàssics del teatre català.

El Cor Gac inicia el Cicle d'Estiu a Solsona

Dissabte, a les 21.30 h. Catedral de Solsona

Entrada lliure. La 40a edició del Cicle de Concerts d’Estiu, que organitzen l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, s’inicia aquest dissabte amb una actuació del cor de cambra GAC. En la primera part, interpretaran obres dels autors britànics J. Tavener, E. Elgar i R. V. Williams. En la segona part, el repertori estarà format per autors catalans: A. Ferrer i Bargalló, J. Sancho Marraco i D. Mas i Serracant.

Albert Pla i Flavita Banana al Konvent

Dissabte, 26 de juny. Konvent. Cal Rosal

Entrades exhaurides. El centre cultural berguedà proposa per demà un concert d’Albert Pla per al qual ja no queden entrades. Aquesta proposa coincideix amb la cloenda, diumenge, de l’exposició Potra de Troya, de l’humorista gràfica i dibuixant Flavita Banana. Un recorregut per la seva obra i la seva dimensió interior que s’ha pogut veure durant els dos darrers mesos.

El duet Violet clou «música i romànic»

Diumenge, a les 18 h. Església de Santa Maria d’Horta d’Avinyó

Entrades: 10 euros. Reserves a aarb@aarb.cat. El Duet Violet format per la violoncel·lista Núria Conangla i el violinista Joan Mestre protagonitza el darrer concert del cicle Música i Romànic. Els dos intèrprets tocaran un repertori de música barroca amb obres de Bach, Telemann i Vivaldi. La visita guiada prèvia al temple anirà a càrrec de Damià Vendrell.-Redacció