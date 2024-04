Portes obertes del Sant Jordi 2024 a Barcelona: 14 edificis emblemàtics per visitar gratis

Barcelona torna a obrir gratuïtament les portes d’alguns dels edificis més emblemàtics durant el dia de Sant Jordi 2024, el 23 d’abril. La proposta s’uneix a l’ampli ventall d’opcions que la ciutat ofereix per a un dels dies més icònics de l’any a Catalunya. Les seves institucions també es podran visitar, tot i que amb temps.

L’edifici de l’Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Jaume, 1) obre el diumenge previ, és a dir, el 21 d’abril. Ho fa de 10 h a 20 h i de manera totalment gratuïta. Així doncs, el públic pot visitar reconeguts espais com l’Escala Negra, el despatx de l’alcalde, el Saló de Cent i la Galeria Gòtica, entre d’altres. A més, es prepara un espectacle de personatges històrics i un altre de titelles (El Patufet).

Un altre que s’avança a la cita és el Palau de la Generalitat (plaça Sant Jaume, 4). Permet l’accés a la ciutadania el cap de setmana previ a la diada, 20 i 21 d’abril, d’11 h a 19 h. Durant el dia de Sant Jordi també: l’horari en aquest cas és més ampli, de 10 h a 20 h. És necessària la inscripció prèvia per a qualsevol de les tres opcions. El 23 d’abril destaca per incloure una parada de roses i llibres, audicions del Carilló del Palau i ball de sardanes.

El Recinte Modernista de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167) permet l’accés gratuït el 23 d’abril, de 9.30 h a 18.30 h. Aquest 2024 es compleixen 100 anys de la mort de Lluís Domènech i Montaner, l’arquitecte del projecte, i l’equipament prepara activitats relacionades amb l’artista català. Tot i que l’accés és gratuït, s’han de reservar les places.

Al Pavelló Mies van der Rohe (avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 7) les portes obriran a les 10 h fins a les 20 h. Hi haurà un pavelló de lectura i una parada de llibres amb descomptes del 10%. També es pot revisar la col·lecció de publicacions pròpies de la fundació homònima.

El Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5) és un altre dels espais modernistes que es poden visitar gratis el 23 d’abril. S’han d’adquirir les entrades anticipades des de la web, a partir del dissabte 20. L’horari és de 10 h a 20 h.

Un altre dels must de Barcelona que permet l’accés gratuït és el Monument Mirador de Colom, però en aquest cas només per als visitants anomenats Jordi, Jordina i altres variants. L’estàtua manté l’horari habitual i es podrà visitar de 8.30 h 14.30 h.

La Sagrada Família és un altre dels monuments que celebren Sant Jordi. Oferirà pujar gratuïtament a dalt de la façana als Jordis i les Jordines –és necessària la presentació del DNI–. Un acompanyant com a màxim pot beneficiar-se de l’oferta. Si no és el cas, tocarà pagar l’entrada. A més, es prepara la projecció Rosa, Rosae a la façana que recupera la vida i obra de Gaudí. La segona catedral més visitada d’Europa obrirà les seves portes de 10.30 h a 19 h.

L’Ateneu Barcelonès (carrer de la Canuda, 6) prepara una jornada dividida en tres activitats. D’11 h a 20 h es pot visitar el Palau Savassona –seu de l’Ateneu– i la seva biblioteca i jardí romàntic. De 12 h a 14 h es procedeix a una lectura pública en veu alta d’obres d’Àngel Guimerà i Joan Salvat-Papasseït, entre d’altres, al jardí. A les 18:30 h, a la Sala Oriol Bohigas, es representa l’obra del Quadern gris, en memòria del director Joan Ollé.

La Fundació Photographic Social Vision (Via Augusta, 175) celebra la segona edició de la fira de fotollibres amb peces de diverses editorials. El públic podrà disfrutar de la presentació de llibres i sessions de firmes de diversos fotògrafs. Destaca la presència de l’actor David Verdaguer, que firmarà el llibre de foto fixa de la pel·lícula sobre l’humorista Eugenio Saben aquell, obra de Quim Vives.

A l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47) s’obren les portes del claustre de 10 h a 14 h. Un altre recinte que obre gratuïtament és la Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56). Ho fa des de les 10 h, fins a 18 h i permet disfrutar de la visita d’una visita guiada, tot i que també es pot passejar lliurement.

El Museu d’Història de Catalunya (plaça de Pau Vila, 3), per la seva banda, obre portes a les 10 h i les tanca a les 14.30 h. Es pot visitar la col·lecció actual del museu que va des de peces arqueològiques fins a elements d’imatge mòbil i so, així com l’exposició Una altra història. Al Museu d’Arqueologia de Catalunya (passeig de Santa Madrona, 39) les portes estaran obertes de 9.30 h a 19 h amb accés lliure a les exposicions permanents i temporals.

L’emblemàtica seu del Centre Excursionista de Catalunya i del Club Alpí Català (Paradís, 10) s’obren les portes d’11 h a 13 h. En aquest cas, es tracta d’una visita guiada que té una durada de 30 minuts, així que hi haurà 4 sessions diferents: a les 11 h, a les 11.30 h, a les 12 h i a les 12.30 h. Per assistir a la cita, prèviament s’ha d’omplir un formulari disponible a la seva web. A més, hi haurà una parada de llibres relacionats amb la muntanya, la natura i els viatges.