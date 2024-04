Roses i literatura per a un gran Sant Jordi

Primavera a les Corts

Arriba la festa més esperada, Sant Jordi, amb les seves roses i llibres, i el desbordament de la primavera, la música i les parelles d’enamorats. I no és una exageració. Barcelona s’omple el 23 d’abril de parades de venda de llibreters i floristes però els dies previs ja s’ensuma aquesta festa tan nostra a tots els racons. Aquest any es recupera la gran illa per als vianants al cor de la ciutat i des d’aquest dilluns 22, ja es poden instal·lar parades al carrer.

De fet, l’inici oficial de les celebracions serà aquest dilluns amb la lectura del Pregó a càrrec de l’escriptor i actor britànic David Walliams. Serà a les 18 h a la Sala Moragues d’El Born Centre de Cultura i Memòria (amb inscripció prèvia, també es podrà seguir en línia).

Trobades literàries

Com a prèvia, un any més, les Biblioteques de Barcelona ofereixen un espai de trobada entre autors i lectors, amb els Diàlegs de Sant Jordi en els quals es trobaran Roser Vernet i Mar García Puig (divendres 19, Francesca Bonnemaison) o Sergi Pàmies i Carlota Gurt (dissabte 20, Jaume Fuster), entre d’altres.

Els autors firmaran les seves obres i es trobaran amb el seu públic com ja és tradició durant el dia 23. Les parades de llibres i roses s’instal·laran de nou en ple Eixample en una illa tallada al trànsit entre la Diagonal, la Gran Via, el carrer de Balmes i Pau Claris. Un espai que s’estén per tota la Rambla i Gran de Gràcia.

A més, tots els districtes de la ciutat tindran espais reservats per a la venda de llibres i roses: rambla de Sants, plaça de Sarrià, plaça Eivissa, plaça Virrei Amat, places Orfila i del Comerç, i rambla del Poblenou, entre altres espais. Tots ells es poden consultar a la web barcelona.cat/santjordi, on es recull tota la programació.

Destaca també el Sant Jordi Musical a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm (dimarts 23, de 12 a 20 h) i la Trobada d’Editorials Independents al Poble-sec amb més de 20 editorials, actuacions, taules rodones i tallers (del 20 al 23 d’abril).

A la primavera els carrers s’omplen de verd, de llum... i de festa. Aquest cap de setmana arriba la Festa Major del Poblet, a la Sagrada Família. Del 19 al 28 d’abril s’han programat propostes familiars i esportives, fires i mercats de carrer, tallers, xerrades i àpats populars, en un extens programa dedicat a tota mena de públic.

A més de la cultura popular, que inclou la triga de foc, els gegants, matinades, ballada de sardanes, trobada de puntaires i diada castellera hi haurà també concerts i exhibicions de dansa. El pregó serà aquest divendres 19, a les 20 h i anirà a càrrec de l’Esbart Gaudí (al c. Marina, entre Provença i Mallorca). Al finalitzar, hi haurà un espectacle de foc.

Tots els actes de la festa major es poden consultar a la web barcelona.cat/eixample.

Barcelona s’omple de festa

Festa de la Primavera que se celebra al parc de la Colònia Castells, al districte de les Corts. Aquesta nova edició tindrà lloc aquest diumenge, 21 d’abril, de 10.30 h a 13.30 h, amb un programa ple d’activitats entorn de la naturalesa i la jardineria, que aquest any vol sensibilitzar també sobre la sequera i els seus efectes en els espais verds de la ciutat. Tota la informació sobre els tallers i xerrades es pot consultar a la web barcelona.cat/festadelaprimavera.

La tecnologia convertida en festival

Entre el 25 i el 28 d’abril se celebrarà la segona edició de la Tech&Play, festival que vol acostar els últims avenços tecnològics a la ciutadania. L’escenari on es portarà a terme serà la Fabra i Coats, Fàbrica de Creació. Organitzada per Mobile World Capital Barcelona aquesta segona edició explorarà àmbits com la robòtica, la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat, les realitats immersives o el gaming, entre d’altres.

L’esdeveniment creix tant en durada com en nombre de propostes gratuïtes i per a tots els públics, amb més de 40 activitats tecnològiques i la participació de 30 ponents. Hi haurà debats sobre l’ús de les noves tecnologies amb sessions que abordaran temes com els drets digitals, les pantalles en l’entorn familiar, la ciberseguretat entre els adolescents, les habilitats STEAM o la IA aplicada a la creació artística.

Hi participaran, entre d’altres, la cantant i compositora Maria Arnal, la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Liliana Arroyo, o el professor de la UPF Sergi Jordà.

El programa es completarà amb un Family Day dedicat als més petits el diumenge 28.

Més informació a la pàgina web techandplay. community.