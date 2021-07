Som a Maçanet de Cabrenys, municipi de l’Alt Empordà que manté un excel·lent veïnatge amb el Vallespir. Ens trobem a la falda de les Salines, just a tocar l’Albera, en els darrers contraforts dels Pirineus. Aquesta és una terra d’acollida, de natura i patrimoni. Des dels cims de Maçanet contemplem el Canigó i la plana empordanesa amb la Costa Brava al seu fons. La forma el·líptica elegant de la Badia de Roses té en el seu epicentre Castelló d’Empúries i Empuriabrava, la dicotomia inseparable que reuneix, en un sol municipi, un ric passat medieval i una activa destinació turística d’esports, lleure, sol i platja.

Són dos exemples de la gran varietat d’oferta que el visitant trobarà en aquesta part de Catalunya que suma els territoris de l’Empordà, tota la demarcació de Girona i la Catalunya Central, amb la ciutat de Manresa al capdavant.

Amb aquest suplement especial dedicat a les Escapades d’estiu, us proposem diverses sortides que tenen, com a denominador comú, la seva versatilitat per a tot tipus de públic i, molt especialment, per a les famílies i els viatgers que busquin la tranquil·litat d’uns espais segurs i acollidor.

Figueres, la ciutat de l’Empordà, ha preparat per aquest estiu un important nombre d’activitats al carrer i que tenen en el comerç i la gastronomia un complement ideal per a fer-vos respitrar la vida i l’obra del seu fill més il·lustre, Salvador Dalí.

Seguim la nostra proposta amb Girona, la ciutat de la catedral amb la nau gòtica més ample del món. Els carrers del Barrivell ens encisaran i faran de fil conductor per a poder visitar a fons els set museus que ens esperen amb les portes obertes per a descobrir objectes i obres d’art singulars, com el preuat Tapís de la Creació.

Tanmateix, girem la vista cap el mar, amb el doble objectiu de repassar la història i el present del litoral. Des de l’Alt Empordà us convidem a viure el món de la pesca visitant els pobles que encara viuen d’ella. A més, aquest litoral que uneix els diferents pobles de la Costa Brava, gaudeix d’una tram de camins de ronda molt apreciats per part dels senderistes i visitants que volen passejar amb la companyia d’un paisatge incomprable. Una opció que s’endinsa terra endins amb els 160 quilòmetres de Vies Verdes gironines.

Ja cap a l’interior, us proposem una proposta innovadora amb un Escape romm que us permetrà descobrir Bagà, Llívia o Puigcerdà. El nostre itinerari passa pel Camí Ignasià del Bages, referència d’àmbit mundial. I per als qui cerquen opcions de salut, res millor que la ciutat balneari de Caldes de Malavella. Per tancar el recorregut, una altra opció de mar i muntanya, amb les visites proposades al Port de la Selva i el castell de Montsorius.