La Catalunya Central concentra aquest cap de setmana diverses fires i festes que poden resultar un pla perfecte per a famílies. Vuit municipis acolliran actes a l'aire lluire, molt diversos i amb activitats per a grans i petits. Te'n mostrem una selecció de les que hi ha programades del 21 al 23 de gener.

IGUALADA Tres Tombs: Dissabte, a les 18.30 h, al centre de la ciutat, cercavila de la vigília de la diada dels tres Tombs de l’Antic Gremi de Traginers. El Fanal encapçala la cercavila seguida de la carrossa de Sant Antoni Abat, les banderes gremials i una petita mostra de carros i carruatges. Diumenge, a les 12 h, pel centre de la ciutat, Tres Tombs organitzats per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Obrirà la comitiva la Farola, la secció d’hípica dels Mossos d’Esquadra i la carrossa de Sant Antoni Abat seguida de les banderes gremials. En el darrer tomb, i des de l’empostissat situat a la rambla de Sant Isidre, benedicció de totes les cavalleries i animals domèstics presents. MOIÀ Festa Major d’Hivern: Diumenge, a les 13 h, a la plaça de davant del CAP, danses tradicionals de Moià: Ball del Ciri, Ball de Gitanes i Ball de Garrofins, interpretades per la Cobla Sabadell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’interior de l’església parroquial. MONISTROL DE MONTSERRAT Festa Major d’Hivern: Divendres, a les 18 h, a la sala Joan Carles Amat, espectacle d’animació infantil. Dissabte, a les 18.30 h, pels carrers de la vila, passacarrers a càrrec dels Grallers de Monistrol. A les 20 h, a la sala Joan Carles Amat, espectacle teatral per a tots els públics. Diumenge, a les 9.30 h, pels carrers de la vila, passada a càrrec d’una cobla de ministrers per anar a recollir la bandera i els administradors de les Santes Relíquies. A les 20.30 h, a l’església parroquial, ofici major, amb veneració de les relíquies i cantada dels goigs. A les 11.30 h, a la plaça del Bo-Bo, invitació als actes de la tarda. Seguidament, exhibició de les danses dels nous bastoners, acompanyats pels grallers el municipi. A les 17 h, pels carrers de la vila, passada a càrrec d’una cobla de ministrers per anar a recollir la bandera i els administradors de les relíquies. A les 18 h, a l’església parroquial, tedèum i veneració de les Santes Relíquies. Al final es cantaran els goigs. A les 18.30 h, a la plaça del Bo-Bo, ballades amb tota la decència, iniciades pels administradors de les Santes Relíquies i obertes a la participació de tota la població. Es farà l’elecció i aprovació dels administradors de la propera festa de les Santes Relíquies. Seguidament, berenar popular. PRATS DE LLUÇANÈS Festa Major de Sant Vicenç: Avui, a les 20.45 h, a l’Espai, pregó de festa major a càrrec de Mercè Perarnau i Borralleras. S’anunciarà la persona homentjada durant la Trencadansa. A les 21.45 h, al pavelló municipal, teatre L’home orquestra, a càrrec d’en Peyu. Entrades: 10 euros. Gratuït per a menors de 8 anys. Reserva a entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach. Seguidament, al mateix lloc, Zona chill out (actuació de DJ). Dissabte, a les 11 h, a l’ajuntament, formació del seguici acompanyats dels Gegants i l’orquestra Montgrins per anar a l’ofici solemne cantat per la Coral Sant Jordi de Prats a l’església parroquial. Seguidament, cant dels Goigs de Sant Vicenç. En sortir, ballada de gegants i recorregut fins a la plaça Vella, on es ballaran la Trencadansa i els ballets de Sant Vicenç. A continuació, al mateix lloc, acte de lliuraments dels premis del 41è Concurs d’Aparadors de Nadal i el 2n Concurs de versions del Fum, fum, fum. Seguidament, ballada dels gegants de Prats. A les 17.30 h, al pavelló municipal, concert de festa major amb l’Orquestra Montgrins. Seguidament, audició de sardanes amb l’Orquestra Montgrins. A les 21.30 h, al pavelló municipal, serenata a peu de pista a càrrec de l’Orquestra Montgrins. Seguidament, al mateix lloc, nit de versions amb l’orquestra Montgrins. A continuació, Zona chill out (actuació de DJ).

Diumenge, de 8.30 a 9.30 h, a La Sala, inscripcions per al 22è Ral·li Fotogràfic de La Corrida. Despertada pels carrers a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern. A partir de les 9 i durant tot el matí, a la plaça Nova, festa a l’entorn del porc: esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi; mostra d’oficis tradicionals de la terra, mostra d’embotits, alimentació i productes d’artesania i joc de La Burra Tomassa, a la parada de La Corrida. A les 11 h, a l’ajuntament, lliurament dels estendards als bandereres. Seguidament, des del camp de futbol, sortida del carro de tastets de La Corrida. A les 11.30 h, cercavila de cavalleries i xarrets, amb l’acompanyament de Gegants i Grallers de Puig-reig, dels hereus i pubilles de Puig.reig i d’arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Berga, la Banda de Can Ros i la Cobla Pirineu. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional joc de les cintes. A les 13 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 15.30 h, al circuit de La Corrida, La Corrida-Trofeu 26è Memorial Francesc Lladó: curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Seguidament, tradicional joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló d’esports, concert de La Corrida amb Pep i Maria José Trio. Entrades: 2 euros. De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, a l’antiga biblioteca de la plaça Nova-La Sala, tómbola benèfica contra el càncer, exposició del concurs d’Instagram 2020 i 2021 i exposició del concurs de dibuix infantil La Corrida. SANT VICENÇ DE CASTELLET Festa Major d’Hivern: Divendres, a les 17.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, hora del conte: El llop cantaire dels tres porquets i la caputxeta vermella, a càrrec de la Cia. Pengim Penjam. Invitacions: www.entrapolis.com, www.svc.cat, OAC. Organització: Bibblioteca S. Vives Casajuana. A les 18.30 h, a la sala d’exposicions de l’Espai Ateneu, inauguració de l’exposició Hi havia una vegada... Organització: regidoria de Cultura i biblioteca S. Vives Casajuana. A les 22.30 h, a la sala de Cal Soler, concert jove a càrrec de Dalton Bang. Entrada gratuïta, que cal obtenir a www.entrapolis.com. Menors de 14 a 16 anys, entrada amb pare, mare o tutor legal. Dissabte, a les 11 h, a l’església parroquial, ofici solemne de festa major en honor de Sant Vicenç. A les 12.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, pregó institucional a càrrec de la santvicentina Tamara Garcia de la Calle, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A les 18 h, a la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil: La llegenda de Castellet. Organització: Comissió de Correfoc-Colla Geganters i Ajuntament. A les 21.30 h, a la sala de Cal Soler, espectacle Una nit amb el Mag Lari. Diumenge, a les 12 h, a Tèxtil Montserrat-plaça Onze de Setembre, inauguració del mural de la façana de Tèxtil Montserrat, proposta guanyadora del pressupost participatiu 2021, i matinal de cultura popular. A les 17.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, espectacle Taulell festiu, a càrrec de la Cia Infantil de Parranda. A les 18 h, a la sala de Cal Soler, concert de festa major a càrrec de l’Orquestra Venus. SANT FRUITÓS DE BAGES Festa Major d’Hivern: Divendres, de 9 a 13 h, al pavelló d’esports, activitat lúdico-esportiva per a infants des de P3 fins a 6è. Cal haver fet inscripció prèvia. A les 12 h, a l’església parroquial, missa en honor del sant patró. A les 13 h, a la plaça de l’Església, celebració de la festivitat de Sant Fruitós amb actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, ballada de sardanes amb la cobla Contemporània. D’11 a 14 h, jornada de portes obertes a la rectoria vella. A les 18.30 h, al Teatre Casal Cultural, pregó de la Festa Major d’Hivern a càrrec de Josep Sanfeliu Sarri pregó jove a càrrec de Marina Altimira. Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle musical Jaleiu, amb Guillem Albà & La Marabunta. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A la venda a www.santfruitos.cat, àrea de Cultura, NexeJove i biblioteca municipal. Diumenge, de 8 a 9 h, sortida des del Bosquet, de la 24a Marxa del Terme. Dos recorreguts: d’11,88 km i de 21,75 km. Preu: 10 euros. A la venda a CodeTickets, Foto Isidre, àrea de Cultura, Nexe i Gimnàs V20. Preu el mateix dia: 13 euros, al Nexe. Organització: Grup Excursionista Posa’t en Marxa. A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle Patufet, a càrrec de la Cia Galio Teatre. En el marc de la programació de Xarxa. Entrades: 7,50 euros; i 5,50 euros per als socis. SÚRIA Festa Major d’Hivern-Sant Sebastià: Divendres, a les 19 h, al pavelló municipal, concert de The Penguins-Reggae per Xics. Dissabte, a les 9 h, concentració a la plaça Sant Joan per a la sortida Coneguem el nostre entorn, organitzada pel Centre Excursionista i amb la intervenció d’Albert Fàbrega. 8 km aproximadament. A les 18 h, a Cal Balaguer del Porxo, inauguració de l’exposició 1932: Tres dies de revolta a Súria, sobre la revolta anarquista del gener de 1932, amb la intervenció dels comissaris Jordi Algué i Sala, historiador; i Marc Rubí i Romero, estudiós, ambdós suriencs. A les 21 h, al pavelló municipal, concert de Nadal a càrrec de la coral Escriny de Santpedor, dirigida per Marc Reguant i Vila. Diumenge, a les 10.30 h, concentració al barri de Fusteret per a la visita historico-patrimonial sobre la Revolta de 1932, a càrrec dels comissaris de l’exposició 1932: Tres dies de revolta a Súria.