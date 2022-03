Una de les vistes que més impacten de la ciutat de Girona és de qualsevol punt de la seva muralla. L’element que durant anys va servir com a protecció dels atacs exteriors ara és des de fa uns anys un excel·lent mirador des d’on es pot contemplar tota la trama urbana de la ciutat, però també els seus voltants fins a perdre la vista a les muntanyes de la vall de Llémena o fins i tot el Canigó els dies que està nevat. Contemplar la panoràmica és una bona opció pels visitants i per endur-se un gran record gràfic.

Una proposta és iniciar el recorregut per damunt de la muralla des del jardí de la Infància, a tocar la plaça Catalunya, en ple rovell de l’ou de la ciutat, i anar superant els esglaons que ens conduiran al tram que passa pel passeig Fora Muralles i la Universitat. Des de l’oficina de turisme ens destaquen que «l’ampliació de les muralles romanes en època medieval permet avui passejar pel camí de ronda dels murs i resseguir els trams de muralla carolíngia més extensos d’Europa (s. IX)». Al llarg del recorregut podem anar fent petites aturades per immortalitzar el record o bé accedir també a les diferents torres que, tal com expliquen des de Turisme de Girona, «són veritables miradors privilegiats sobre la ciutat i els seus voltants».

Hi ha algunes parades imprescindibles en el nostre recorregut resseguint la traça. Actualment, després de la recuperació portada a terme per l’Ajuntament de Girona en l’etapa dels diferents mandats de Joaquim Nadal la muralla arriba fins a la pujada de Montjuïc. Una de les torres destacades en el recorregut és la del general Peralta que, segons la guia de la Girona Monumental, es tracta del «punt més elevat de la muralla que tanca la ciutat per l’est». Un altre exercici recomanable des de la muralla és baixar la mirada cap avall. No cap a l’infinit. Abaixar el cap i veure fins on la privacitat ho permet molts i diferents patis interiors de les cases del barri vell situades enganxades a la muralla. També hi ha jardins destacats, molt ben conservats i altres equipaments municipals. La guia de la Girona Monumental recomana fer el tram final i baixar a les escales que donen al jardí de la Infància i la plaça Catalunya per seguir un recorregut a peu de terra pel pont de Pedra, la Rambla, l’Argenteria i el pont de Sant Agustí per acabar a la plaça de la Independència.