El testimoni del Denis a ‘First Dates’ ha deixat molt clar que no tots els països del món són tolerants amb la diversitat sexual. Aquest noi d’origen búlgar de 22 anys va explicar com és la realitat de les persones LGTBI al seu país d’origen al llarg del seu sopar amb el Daniel: «No et fiquen a la presó, però t’obliguen a anar a la mili per fer-te més home».

«La veritat és que fa ràbia. No sé a quina edat ho vaig saber, però hi va haver un moment en el qual deia que el que sentia no estava bé. Et reprimeixes per dins. Al final, l’hi vaig dir a la meva mare. Al principi va ser una mica complicat perquè ella no s’ho esperava, però ho va anar entenent. En el dia d’avui, és la persona més gayfriendly del planeta que conec», va dir el Denis al Daniel, confessant-li també que no li va explicar al seu pare la seva orientació sexual fins que va complir els 21 anys: «La veritat és que no s’ho va prendre gaire bé. En l’actualitat no parlo amb ell».