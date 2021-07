A la 13a va la vençuda. Després d’intentar-ho durant 258 programes, i quedar-se en 12 ocasions a una sola paraula de completar el Rosco, Pablo Díaz, el concursant més longeu en la història de ‘Pasapalabra’ a escala mundial, s’ha emportat, en el programa emès aquesta nit de dijous, el cobejat pot: la barbaritat d’1.829.000 euros. Aquest és el valor d’una paraula que contenia la ‘x’, ‘dux’, que és com es denomina a les repúbliques de Venècia i Gènova príncep o magistrat. Per si no ho sabien. Una bonica liquidació pels serveis prestats en un any de participació en el programa, ja que el jove de Tenerife va iniciar la seva etapa al concurs d’Antena 3 el 26 de juny del 2020.

Tot i que Díaz no ostenta el rècord d’aconseguir el pot més gran de la història del programa, ja que figura com el tercer en el rànquing (l’encapçalen Eduardo Benito i David Leo García), el violinista de 24 anys és el concursant que més temps ha durat en el concurs (i de lluny, ja que el segon en aquesta llista va participar, entre el 2018 i el 2019, en 168 programes), i ha aconseguit metes per les quals serà molt recordat.

Aquesta nit ha acabat el seu enfrontament amb Javier Dávila, de Salamanca, el seu últim i més ferotge contrincant, amb el qual ha disputat 76 duels (tot i que el seu rècord el va aconseguir amb Luis de Lama, ja que en van ser 84), superant altres famosos duelistes de ‘Pasapalabra’: Orestes Barbero i Jero Hernández, que es van batre 75 vegades. El triomf de Díaz adquireix encara més valor pel fet que Dávila és un veterà als concursos de ‘Saber y ganar’ i ‘Pasapalabra’ de Mediaset.

Crònica d’un triomf anunciat

La cadena feia dues setmanes (just el temps que podia fer que estigués gravada la victòria del tenerifenc) que caldejava l’ambient. Va començar la setmana passada emetent un vídeo en què es veia el concursant a una paraula de completar el Rosco i 50 segons de temps per aconseguir-ho. La setmana passada, era Pablo Motos qui allargava les sospites en anunciar que avui tindria un convidat sorpresa, una cosa que no havia fet en els 15 anys de programa.

I dimarts, aquestes ja es van convertir en conviccions: la cadena va anunciar una emissió doble de ‘Pasapalabra’, l’espai habitual i un Especial Pasapalabra, una cosa que ja havia fet el 2016 amb el pot d’un altre dels seus concursos, ‘¡Boom!’, i, Motos va revelar que Díaz era el convidat sorpresa d’una entrega d’‘El hormiguero’ emesa per primera vegada amb horari retardat.