Els treballs són molt presents a les diferents cites dels comensals del restaurant de ‘First Dates’. Aquest és el cas de la Blanca, una cirurgiana maxil·lofacial de 28 anys, que no va tenir objeccions de parlar d’una de les ‘peculiaritats’ més cridaneres del seu ofici: «No estic buscant l’amor, vinc del gremi de la medicina, on la taxa de banyes és molt alta».

«Porto sense parella més de tres anys i soc fidel fins i tot als rotllos, mai estic amb dos alhora, però és que em duren dues setmanes», va dir la Blanca tot just entrar al restaurant del ‘dating’ presentat per Carlos Sobera, que fins i tot li va treure una semblança raonable: «¿T’han dit que t’assembles a Brooke Shields?».

Instants després, la madrilenya va conèixer per primera vegada l’Héctor, un director comercial de Gijón de 34 anys, que es va definir com una persona que sempre creurà en l’amor: «He sigut així des de petit i ho seré fins que em mori i, per molts pals que m’emporti, ningú em traurà aquesta esperança».

Una vegada asseguts a la taula després de les presentacions, la veritat és que els dos van viure una vetllada bastant agradable, parlant de nombrosos temes com, per exemple, les seves antigues relacions sentimentals. És més, l’Héctor li va revelar a la Blanca que estava divorciat. «M’alegro que us adonéssiu que no funcionés perquè hi ha molta gent que té fills per intentar arreglar-ho i és un error garrafal», va respondre la cirurgiana, disculpant-se posteriorment amb ell al saber també que era pare d’un fill: «Soc especialista a posar la pota».

En els minuts finals de la nit, la connexió que tots dos van sentir va ser determinant en ‘La decisió final’, ja que tots dos van voler una segona cita per conèixer-se millor fora del restaurant de ‘First Dates’. «Crec que ets un noi que té molta presència, ets elegant, maco, estàs sempre somrient... i el fet que estiguis divorciat i tinguis un fill em sembla un punt molt important. Ets madur a un altre nivell», va assegurar la Blanca.