El tercer llargmetratge de la cineasta catalana Neus Ballús, Sis dies corrents, que ha comptat amb la col·laboració de TV3, tindrà la seva estrena nord-americana en la 46a edició del Festival Internacional de Toronto - TIFF, en la secció Contemporary World Cinema. Els festival se celebrarà del 9 al 18 de sete3mbre.

Com és habitual en Ballús, a «Sis dies corrents» la cineasta treballa amb un càsting format íntegrament per no actors que s’interpreten a ells mateixos. Sota una capa d’humor,les sis històries d el film, amaguen una reflexió sobre els prejudicis que s’activen quan ens veiem obligats a conviure amb algú diferent de nosaltres.