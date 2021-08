Qui segueixi el concurs de les sobretaules de La 2 Saber y ganar descobrirà demà dilluns 23 a les 15.45 que la «veu en off» té una altra sonoritat: ja ha arribat l’hora del relleu per Elisenda Roca, anunciada el passat mes de juliol, perquè Juanjo Cardenal, el «Sabio invisible», encarregat de formular les preguntes durant 24 anys, s’ha jubilat del concurs, encara que segueix altres activitats. La periodista catalana ha demostrat l’alegria que va sentir aquesta nova missió i la confiança que han evocat en ella. «Cuidaré del teu nen com m’has demanat, Juanjo», li deia en un post del seu compte d’Instagram.

Després de la seva llarga trajectòria, Cardenal va ser considerat «més que una veu» pel públic del programa: era una institució, i havia de substituir-lo un professional amb solvència. I, Elisenda Roca, a part de tenir una excel·lent dicció i un gran aplom, compta amb una àmplia experiència en concursos culturals, com Cifras y letras, que va presentar durant sis temporades en la dècada dels anys 90, també a La 1 i La 2. Abans estava a Antena3, al capdavant de Los segundos cuentan, amb el qual el 1991 va passar a ser la primera professional d’una cadena privada que era fitxada per una televisió pública com TVE.