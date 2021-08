Aida Domènech, coneguda com a Dulceida en tots els seus perfils a les xarxes socials i YouTube, ha anunciat que abandona fins al setembre els seus canals de comunicació. La seva recent ruptura amb la també influencer Alba Paul, la mort de la seva àvia la setmana passada i el gran assetjament que pateix a través de les xarxes han estat els principals detonants per prendre la decisió. De fet, Domènech ha assegurat que «des de fa uns mesos estic rebent un assetjament constant a xarxes socials sobre la meva relació que em fan molt de mal a mi i a les persones que m’estimen. Per mi i per la meva salut mental, necessito aturar-me».