Pablo Iglesias ha deixat la política per tornar als mitjans de comunicació.

Iglesias, que va ser líder d’Unidas Podemos i vicepresident del Govern Espanyol, ha anunciat que serà col·laborador de la tertúlia dirigida per Jordi Basté, El món a RAC1. En la seva primera intervenció, que va ser ahir divendres 27 d’agost, Iglesias va explicar que, d’ara endavant, es dedicarà a la investigació acadèmica i al periodisme crític, «que ja és el que feia abans», va afegir el mateix Iglesias.

El politòleg també ha anunciat que «m’agrada més i crec que se’m dona millor que la política institucional», i que s’ha mantingut en silenci fins ara per tal de no eclipsar altres figures del seu partit com Ione Belarra, Yolanda Díaz i Irene Montero.

De fet, si Pablo Iglesias va arribar al cim de la política va ser, en part, gràcies a la popularitat que va adquirir per la seva participació en diferents tertúlies de televisió abans de fundar Podemos el 2013. Primer ho va fer en mitjans de comunicació minoritaris com TeleK i Canal 3, on va començar presentant «La Tuerka». També va ser convidat a programes com Intereconomía i la Sexta i, des de llavors, se li van obrir les portes a Las mañanas de Cuatro, Al Rojo Vivoo La noche en 24 horas.