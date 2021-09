Avui a les 22.05 TV3 estrenarà un programa nou per aquesta temporada: Lloguer a primera vista. El reality, presentat per la periodista Anna Simon (que ja va presentar el concurs Persona Infiltrada), pretén mostrar la convivència d’una setmana entre un jove i una persona gran que no es coneixen de res. Al mateix moment, el programa també serveix com a experiment sociològic: dues generacions molt llunyanes compartint pis per posar solució a dos grans problemes socials, la difícil emancipació dels joves i la soledat de les persones grans. Al primer programa, Andrea Hijós, de 26 anys, passarà uns dies amb Carme Rovira i Carlos Creus.