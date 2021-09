El dia d’ahir estava marcat des de feia mesos en els calendaris de milions de seguidors de La casa de papel. L’estrena de la cinquena temporada de la sèrie a Netflix no ha passat desapercebuda per a ningú. Molts van esperar ansiosos que acabés la jornada laboral per enclaustrar-se al sofà i empassar-se el primer capítol gairebé sense respirar. D’altres, van tenir més sort. Es tracta dels treballadors d’una empresa índia que va decidir donar el dia lliure a tota la plantilla perquè pogués veure la sèrie sense preocupar-se de l’horari ni dels habituals spoilers.

El responsable de Verve Logic, una firma de desenvolupament mòbil, va decidir instaurar el dia «Netflix & Chill» perquè tots els empleats poguessin veure el primer episodi de l’última temporada de la sèrie espanyola «sense haver d’arribar tard». Des de l’empresa asseguren que iniciatives com aquesta busquen «millorar l’ambient de treball». «De vegades els moments de tranquil·litat són les millores píndoles d’energia per al treball», defensa en un comunicat la companyia índia.