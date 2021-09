El pròxim 22 d’octubre es compliran vint anys de l’estrena de la primera edició d’Operación Triunfo, el talent que va marcar una fita en la història televisiva d’Espanya. Fa mesos que molts seguidors s’han preguntat, a través de les xarxes socials, si hi haurà una celebració per part de TVE. «Idees n’hi ha moltes, però cal que algú doni el tret de sortida» ha explicat, a través de la plataforma Twitch, el màxim responsable de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, que ha assegurat que TVE encara no ha donat llum verda a cap projecte. Una sèrie documental, una gala nadalenca o un reality show, són les principals idees que Rubira ha posat sobre la taula.