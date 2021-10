La vida del rei Joan Carles I, establert des del 2020 als Emirats Àrabs Units per les compromeses revelacions sobre negocis opacs, segueix semblant de pel·lícula per a molts productors, que han posat el focus en la biografia del monarca i esperen aconseguir la seva The Crown espanyola. Starzplay i Sony han anunciat una nova sèrie sobre el pare de Felip VI que tindrà al capdavant els productors de Homeland i 24.

La sèrie es basarà en el podcast XRey sobre el rei emèrit d’Espanya, dels periodistes espanyols Álvaro de Cózar i Toni Garrido, i constarà d’un total de vuit capítols que s’estrenaran a la plataforma Starzplay. La producció serà a càrrec de Howard Gordon i Alex Gansa (tots dos guanyadors del Globus d’Or i de dos Emmys per Homeland), a més de Glen Geller i la productora espanyola Weekend Studio.

Encara sense títol oficial, la sèrie narrarà el regnat del rei emèrit Joan Carles I al llarg de gairebé quatre dècades (1975-2014), que va tenir un abrupte final quan va abdicar de manera sobtada el 2014 citant raons personals, abans que sortissin a la llum pública les informacions sobre els seus comptes opacs.

El podcast es va fer cèlebre a Espanya pels nombrosos testimonis que va presentar, incloent excaps de la Casa Reial, amics propers del rei emèrit i polítics, a més de periodistes d’investigació i historiadors. Des del seu llançament el maig del 2020, XRey s’ha convertit en un dels podcasts més escoltats de Spotify a Espanya.

El projecte se suma a tres produccions més sobre el rei emèrit que estan actualment en marxa. La productora The Mediapro Studio prepara l’adaptació de la biografia escrita per Pilar Eyre Yo, el rey, a càrrec de Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo). Diagonal TV té en marxa la sèrie Palacio Real, que pretén retrocedir fins a inicis del segle XX per repassar els antecessors de Joan Carles I amb el periodista Sergio Vila-Sanjuán. I Atresmedia treballa en una sèrie documental sobre els Borbó amb Aitor Gabilondo (Patria) i Ana Pastor al capdavant.