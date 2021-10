El president Pere Aragonès i les conselleres de la Presidència i Cultura, Laura Vilagrà i Natàlia Garriga, es van reunir ahir amb entitats culturals i audiovisuals per fer «front comú en defensa de la llengua». El Govern els va traslladar en quin punt es troba la negociació amb l’executiu espanyol sobre la quota de produccions en català a la Llei audiovisual estatal. Sense concretar el percentatge, Vilagrà va dir que la directiva europea dona «marge» perquè hi entrin el català i l’aranès. A la reunió -on han participat Òmnium Cultural, el Gremi de Cinemes, l’Acadèmia del Cinema Català i la Productors Associats (PROA), entre altres- es va abordar el projecte de nova llei de l’audiovisual catalana.