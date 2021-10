HBO arrenca una nova etapa a Espanya el dia 26 d’octubre. Amb el llançament de la nova HBO Max es mantindrà la seva aposta per la producció de sèries a Espanya i començarà a apostar per continguts de no-ficció, entre els quals hi ha un espai musical. Fa mesos que la plataforma produeix aquesta nova aposta que tindrà Miquel Corral, director de Cadena Dial i Radiolé, com a mestre de cerimònies. Diferents artistes i grups coneguts actuaran davant un públic seleccionat i seran entrevistats pel presentador, per conèixer aspectes desconeguts de la seva trajectòria vital i professional. Les gravacions ja s’estan fent des de fa uns quants mesos.

HBO Max va presentar al principi d’aquest mes les principals apostes del seu catàleg, que per primera vegada a Europa reunirà en un mateix lloc sèries originals de Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals.

En un esdeveniment davant els mitjans també va mostrar el primer avenç de La casa del dragón, l’esperat spin-off de Juego de Tronos.