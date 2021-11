Quan falta tot just un mes per a la fi de l’atracament més famós de la televisió, Netflix ha donat a conèixer el tràiler oficial del final de La casa de papel, que promet foc i tensió, amb una banda totalment acorralada per l’Exèrcit, que vol posar fi a l’aventura dels protagonistes. Tokio (Úrsula Corberó) ha mort i l’enemic, ferit i més temible que mai, segueix dins del Banc d’Espanya. En les hores més fosques, la banda afrontarà els reptes més importants: treure l’or amb un pla ple d’incertesa, i intentar sortir del Banc d’Espanya.

«Tot seria més fàcil si, almenys, el Profesor no cometés el gran error de la seva vida», va apuntar ahir la plataforma sobre aquesta segona part de la cinquena temporada, l’última, que s’estrenarà a tot el món el proper 3 de desembre , tres mesos després de l’estrena de la primera part. El repartiment del segon volum de la temporada està format per Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna i Najwa Nimri, entre d’altres. Produïda per Vancouver Media, La casa de papel s’ha convertit en la sèrie de ficció espanyola més reeixida dels darrers anys a nivell internacional, amb milions de seguidors a tot el món.