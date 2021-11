Si Netflix va rescatar la figura de Roy Halston, el primer modista pop star, Disney+ farà el mateix amb un altre dels grans noms de la moda de tots els temps i, a més, espanyol: Cristóbal Balenciaga. La plataforma acaba d’anunciar que prepara la seva primera producció original espanyola, que abordarà la vida i trajectòria professional del modista basc, considerat un dels creadors més importants de l’alta costura.

Creada pels guanyadors de 12 premis Goya José Mari Goenaga, Jon Garaño i Aitor Arregi (La trinchera infinita, Handia, Loreak i artífexs de l’anunci de la Loteria de Nadal d’aquest any), al costat de Lourdes Iglesias, la sèrie farà el retrat d’un dissenyador que va arribar a dalt de tot a París i que va ser coetani a referents com Coco Chanel i Christian Dior. Nascut el 1895 a Guetara (Guizpúscoa) fruit del matrimoni d’un pescador i una modista, Balenciaga es va atrevir a desafiar el seu estatus social gràcies al seu talent natural, la seva constància i el seu bon olfacte per als negocis.

Va ser el petit de cinc germans i va quedar orfe de pare quan només tenia 11 anys. Als 13 va sorprendre amb els seus dissenys la marquesa de Casa Torres, àvia de la reina Fabiola de Bèlgica, que es va convertir en la seva mecenes. Després d’obrir diversos establiments a Sant Sebastià, Madrid i Barcelona, que van seduir amb notable èxit les classes més acabalades, la guerra civil el va obligar a refugiar-se a París, on va arribar a marcar estil en la moda entre els anys 40 i 60.

«El públic serà testimoni de la constant desconstrucció i reconstrucció de les grans pèrdues d’aquest mestre: el seu company de vida, la seva mare i el seu país», avança Disney+. «Balenciaga és una icona local que va traspassar fronteres. Un símbol de talent i tècnica. I aquest és el nostre compromís: produir històries úniques amb l’empremta dels nostres millors creadors i productors, capaços de parlar a espectadors de tot el món», afirma en un comunicat Sofía Fábregas, vicepresidenta de producció original per a Disney+ a Espanya.