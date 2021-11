El Teatre Coliseum de Barcelona va acollir ahir al vespre la cerimònia d’entrega dels premis Ondas que concedeix Ràdio Barcelona de la cadena SER, que enguany va aplegar premiats en l’edició de l’any passat, que no es va poder celebrar a conseqüència de la pandèmia, i els d’aquest 2021. A la cerimònia no hi van faltar l’actor Álvaro Morte (La Casa de Papel), els músics Aitana i Pablo López i Mikel Erentxun, els periodistes Carles Porta (Crims), Jordi Évole (Eso que tú me das), Roberto Leal (Pasapalabra) i el veterà Iñaki Gabilondo, que va rebre l’Ondas d’honor en reconeixement a la seva trajectòria.

Prèviament a la cerimònia de lliurament dels guardons, tots els premiats van assistir a la tradicional recepció que cada any té lloc al Palauet Albéniz de Barcelona. Una de les estrelles de la trobada va ser la catalana Aitana, que va agrair ser «tan privilegiada» de guanyar aquest premi i treballar com a cantant. La guanyadora de l’Ondas al fenomen musical de l’any, al costat de Pablo López, va assenyalar que aquestes darreres setmanes ha tingut una «bogeria» de premis i va assenyalar que està treballant molt durant aquestes setmanes, col·laborant amb el programa La Voz Kids, acabant una gira, i dissenyant projectes molt diferents per a l’any vinent.

Un altre dels protagonistes de la recepció matinal, a la qual va acudir autoritats com l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ser Jordi Évole. El periodista català va assegurar que tot el que ha succeït amb el documental del cantant Pau Donés l’emociona. Per a ell, el premi suposa «sobretot un reconeixement al mateix Pau», ja que ell va fer d’acompanyant en aquella entrevista. Évole va considerar que el cantant de Jarabe de Palo va voler donar la cara i explicar-se en el que ell considera una «lliçó de vida fantàstica».

Per la seva banda, Carles Porta va dir sentir-se content després de «tota la vida somiant per tenir un Ondas, un dels màxims guardons de la comunicació». Per a ell, aquest reconeixement a Catalunya i en català és com un «cercle rodó» que el fa molt feliç.