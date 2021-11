El 6% del contingut ofert per totes les plataformes de ‘streaming’, com Netflix o HBO, haurà de ser en les llengües cooficials de l’Estat (català, eusquera i gallec), segons inclourà la nova llei audiovisual que prepara l’Executiu i que ha pactat amb ERC. D’acord amb el pacte arribat i que ha detallat el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, en una roda de premsa al Congrés, també s’ha consensuat un impost del 5% per a la producció audiovisual i que un 10% d’aquest es destini a finançar la producció de les llengües cooficials.