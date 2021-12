Fremantle ha anunciat una nova producció en honor de Raffaella Carrà. La productora de programes com Mask Singer: adivina quién canta i Got Talent serà la responsable d’un documental sobre l’artista en el qual es recapitularà la seva vida i la seva trajectòria professional.

La companyia ha confirmat mitjançant un comunicat que ha adquirit els drets que li permeten el desenvolupament d’aquest nou projecte. S’executarà com una coproducció entre les productores italiana i espanyola del grup.

Aquest documental serà dirigit per Alessandro de Rita (director del Departament de Documentals de Fremantle a Itàlia), Algerino Marroncelli (director de R+D de Fremantle a Espanya) i Fernando Jerez (director general d’En Cero Coma Producciones).

Durant les més de set dècades que va estar en actiu fins a la seva mort, l’actriu, cantant, presentadora i model italiana va aconseguir llaurar-se una carrera sense precedents que la va convertir en tot un símbol d’alliberament i del feminisme arreu del món.

La seva arrencada professional es va produir el 1965 seguint els passos d’artistes com Gina Lollobrigida, Sophia Loren i Virna Lisi, i va firmar un important contracte amb 20th Century Fox que la va convertir en la protagonista de la pel·lícula El coronel Von Ryan amb Frank Sinatra.

Durant el seu desenvolupament professional va deixar clar que era una dona lliure, apoderada i independent que desafiava els límits fins a convertir-se en la primera dona que va mostrar el melic a la televisió italiana durant la seva participació a Canzoníssima, programa de màxima audiència de RAI. Aquest gest va generar molta polèmica i debat en la societat transalpina.

Només un any després, durant una actuació a la petita pantalla, la televisió italiana va censurar Carrá perquè considerava inapropiada la seva sensual coreografia amb un ballarí. Va ser en aquesta època quan la seva popularitat va créixer a Espanya, a tot Europa i a l’Amèrica Llatina a mesura que la seva reputació com a cantant va continuar creixent gràcies a èxits com Rumore, Fiesta, En el amor todo es empezar i Hay que venir al sur.