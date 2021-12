Un manresà serà l’encarregat de conduir enguany les populars campanades de Cap d’Any des de la Puerta del Sol de Madrid a Televisió Espanyola. Es tracta del meteoròleg Jacob Petrus Torrano, que tindrà l’oportunitat de protagonitzar la benvinguda televisiva al 2022 amb la presentadora Anne Igartiburu, tot i que inicialment no havia de ser així. La pandèmia, però, ha estat el factor que li ha obert aquesta porta.

El fet és que les campanades les havien de compartir Igartiburu i la presentadora Ana García Obregón, però aquesta ha donat positiu de covid i ha de fer quarantena, motiu pel qual no hi podrà ser. La corporació pública ha informat que, en el seu lloc, Jacob Petrus presentarà aquest 31 de desembre les Campanadas, que acomiaden l’any i donen la benvinguda al 2022. Aquesta serà la 17a retransmissió consecutiva d’Anne Igartiburu, mentre que el presentador d’origen bagenc del programa Aquí la tierra s’estrena en aquesta labor.

Jacob Petrus va néixer el 8 d’agost del 1976 a Manresa, tot i que, segons explicava ell mateix el 2013 en una entrevista a Regió7, només va viure a la capital del Bages fins als 6 anys, però hi conservava bona part de la família. Ell mateix detallava que hi va néixer per un cert atzar, ja que els seus progenitors s’hi havien traslladat perquè el seu pare va agafar una feina de director de recursos humans a la Maquinària Industrial i després va passar a Lemmerz, però al cap de pocs anys van marxar a viure a Barcelona. Petrus també rememorava que vivien al carrer del Bruc i que havia estudiat al Paidos. Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona l’any 1999, abans d’entrar a la televisió estatal va ser responsable del departament de Meteorologia de Telemadrid i Onda Madrid, on va treballar del 2004 al 2013. A RTVE ha treballat al magazín España directo, a Las mañanas de RNE, al Telediario Matinal i al Canal 24 horas. Actualment condueix el programa de divulgació Aquí la tierra.

Després de conèixer que el seu positiu, Ana Obregón, a qui substituirà Jacob Petrus, deia que «sento moltíssim haver de comunicar-vos que he donat positiu en covid i no podré ser a la Puerta del Sol acomiadant l’any amb tots vosaltres com m’hauria agradat. Vull dir-vos que estic bé, a casa, com si fos un constipat superfort gràcies a les vacunes».

Així mateix, Obregón deia que «us animo a fer el raïm a RTVE amb la meva adorada Anne Igartiburu i Petrus Jacob , perquè el meu cor serà allà amb vosaltres».