Betty White, la llegendària actriu de Las chicas de oro (1985-1992), va morir divendres passat als 99 anys. Icona de la televisió als Estats Units i famosa a tot el món, White hauria complert el proper 17 de gener cent anys. L’artista tenia previst celebrar el seu centenari amb una pel·lícula que s’estrenarà als cinemes a mitjans de gener per recordar la trajectòria i la vida d’una de les actrius més estimades dels Estats Units, a més d’una pionera al món de la televisió. A més a més de The Golden Girls, White va deixar la seva empremta en altres sèries com La chica de la tele (1970-1977) i també Life with Elizabeth (1952-1955), entre d’altres.