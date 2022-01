Las Kardashian desambarcaran molt aviat a Disney+. La plataforma ha fet oficial que oferirà a Espanya i a nivell internacional el nou reality de la famíli. Encara que per ara la companyia de Mickey Mouse encara no ha anunciat gaires detalls sobre aquest nou format, el que sí que avançat és que permetrà veure «un nou i íntim recorregut per les vides de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner i Kylie Jenner». Serà la seva següent aventura televisiva de la família després de tancar el cicle de Keeping up with the Kardashians (E!) emès pel canal Hulu al llarg de més de vint anys.