Sense catifa vermella, estrelles de Hollywood, públic ni premsa acreditada. Així se celebraran aquest diumenge els Globus d’Or, que han estat boicotejats per la indústria audiovisual per les acusacions de corrupció i manca de diversitat dels seus responsables i que no seran retransmesos per televisió. L’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA), que organitza els premis, ha detallat en un comunicat que els guanyadors de la 79 edició seran anunciats a partir de les 18 hores (2:00 GMT de dilluns ) des de l’hotel Beverly Hilton de Los Angeles, on només hi haurà alguns dels professionals que formen part de l’associació.