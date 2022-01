Javier Bardem, Ariana DeBose i Oscar Isaac es troben entre els nominats a la 28a edició dels premis del Sindicat d’Actors de Hollywood 2022 (SAG Awards) per les seves interpretacions a Being the Ricardos, West side story i Secretos de un matrimonio, respectivament. L’espanyol Javier Bardem opta així al guardó de millor actor protagonista) pel seu paper a Being the Ricardos, i competirà amb Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, tick… Boom!), Will Smith (El método Williams) i Denzel Washington (La tragedia de Macbeth) en una entrega que -subjecta a la pandèmia- està prevista per al pròxim 27 de febrer.