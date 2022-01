J. K. Rowling va arribar a la fama després de crear un món ple d’animals fantàstics i pocions màgiques, però els personatges, majoritàriament, són blancs i cis. A més, des que la creadora de Harry Potter es va referir a les dones com a «persones que menstruen» no li han deixat de ploure crítiques pels seus comentaris trànsfobs i per no incloure trames queer a les seves novel·les. Per aquestes raons, i més enllà dels fanfics LGTBI escrits per part de la potterhead (així es diuen els fans de la saga), s’ha plantejat un projecte que vol portar a terme una reedició més inclusiva de les pel·lícules.

La productora de vídeos de TikTok Megan Mckelli ha tingut la idea de crear una sèrie web, però de moment no tenen el consentiment de l’autora. De tota manera, la idea és que el rodatge comenci entre el juny i el juliol d’aquest any. Per a Mckelli, l’objectiu és «reflectir la diversitat del conjunt de fans de la saga a través dels seus personatges favorits, de manera que hi hagi persones de tots els colors, que existeixin trames queer i que vegem persones de diferents religions». Es coneixen alguns dels detalls, com per exemple que Harry no serà el protagonista d’aquesta sèrie. Segons el diari Daily Mail, també han sortit a la llum els requisits que demanen els creadors per presentar-se al càsting. Per al personatge de James Potter, el pare de Harry, l’intèrpret ha de ser «asiàtic, negre, descendent d’africans, ètnicament ambigu, multiracial, indígena, llatí, hispà, de l’Orient Mitjà, sudasiàtic, indi o habitant de les illes del Pacífic». Per al paper de Lily Evans, la mare del protagonista de la saga, i per a Peter Pettigrew, es requereix que siguin persones «no conformes als convencionalismes de gènere». El personatge de Sirius Black serà interpretat per un actor no blanc i el professor Remus Lupin no ha de ser un home obligatòriament. J. K. Rowling és una fèrria protectora de la seva obra i n’és la propietària intel·lectual. Per aquesta raó, si la websèrie tira endavant sense el seu permís, és probable que arribi als tribunals.