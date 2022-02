TV3, À Punt i IB3 estrenaran de manera simultània aquesta nit la sèrie Després de tu, una coproducció de les televisions valenciana i catalana, amb participació de la balear. La comèdia sobre la vida, l’amor i la mort està dirigida per Carles Alberola i Chon González i protagonitzada per Sergio Caballero, Verónica Andrés, Amparo Moreno i Carles Sanjaime, entre d’altres. Una aposta ambiciosa que s’ha gravat a Burjassot. Té la col·laboració d’Albena Produccions i Minoria Absoluta.

Després de tu és protagonitzada per l’actor valencià Sergio Caballero, que interpreta el paper de Pau, un pare de família que intenta refer la seva vida després de la mort sobtada de la seva dona, Raquel. Un dol que no li resultarà fàcil, tampoc per als seus fills adolescents, dels quals mai s’ha ocupat del tot. Segons el director, Carles Alberola, la sèrie és com «una història d’amor, una comèdia sobre la nostra capacitat d’estimar més enllà de la vida i la mort. També un somni fet realitat, de la mà de molta gent, i que és el que és gràcies al seu esforç, amb unes televisions que ens han deixat treballar i que han permès donar visibilitat a tot el talent creatiu que existeix». Per a Chon González, «la sèrie parla de la mort, però també de la vida, de l’amor, de madurar, de perdonar-se a un mateix, de tirar endavant».