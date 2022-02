El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, ha estat considerada la millor pel·lícula espanyola de la 66a edició dels Premi RNE Sant Jordi de Cinematografia, que entrega RNE Catalunya. Per la seva banda, Javier Bardem recollirà el premi a millor actor espanyol per El buen patrón i Tamara Casellas ha estat reconeguda com a millor actriu pel seu treball a Ama. Tres, dirigida per Juanjo Giménez, ha estat considerada la millor opera prima. En l’apartat internacional, Quo vadis Aida, de Jasmila Zbanic, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Ariana DeBose, per West Side Story, i Benedict Cumberbatch, per El poder del perro, han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.