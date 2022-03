Obi-Wan Kenobi arribarà al catàleg de Disney+ el 25 de maig. Encara que la ficció va ser concebuda inicialment com una minisèrie, Kathleen Kennedy, cap de Lucasfilm, no descarta que pugui arribar a tenir una temporada més. «És una possibilitat que ens estem plantejant. A tots els involucrats els encantaria que la història de la sèrie no s’acabi», ha comentat Kennedy en declaracions recollides pel portal nord-americà Entertainment Weekly. Les expectatives dels seguidors de l’univers Star Wars es van disparar la setmana passada després que Disney llancés el primer tràiler de la sèrie protagonitzada per l’actor Ewan McGregor.