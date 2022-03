Televisió Espanyol ja ha començat a preparar la tercera temporada de La noche D, la primera sense Dani Rovira com a presentador. L’actor serà substituït per Eva Soriano i comptarà amb Chenoa com a col·laboradora estrella. D’aquesta manera, la cantant torna a la cadena pública, en què es va fer coneguda després de participar a la primera edició de Operación triunfo i a la qual ja va tornar en els últims anys per participar a OT: el reencuentro i com a presentadora de la gala de nit de Cap d’Any del 2021 amb Florentino Fernández. La cantant s’integrarà en diferents seccions de l’espai, així com en hilarants esquetxos on podrà interactuar amb els convidats de la nit.