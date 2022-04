Michelle Obama, Betty Ford i Eleanor Roosevelt van ser tres dones formidables que, no obstant això, van viure com a primeres dames sempre a l’ombra dels seus marits, tots ells presidents dels Estats Units, el país més poderós del món. Donar visibilitat al paper d’aquests tres personatges històrics és l’objectiu principal de First Lady, la sèrie antològica de Showtime que des d’avui es podrà veure a Espanya a través de Movistar +. Viola Davis (La madre del Blues, Cómo defender a un asesino), com l’exprimera dama Michelle Obama, Michelle Pfeiffer (Maléfica: Maestra del Mal) com a Betty Ford i Gillian Anderson (Expediente X) com Eleanor Roosevelt protagonitzen aquesta ficció de deu episodis.

Produïda per a Showtime per Lionsgate Television, la sèrie creada per Aaron Cooley compta amb la producció executiva de la guanyadora de l’Oscar Cathy Schulman (Crash), que també exerceix com a showrunner, i Susanne Bier (The Undoing) és productora executiva i dirigeix tota la primera temporada. A través de la ficció, The First Lady s’endinsa en les entranyes de la Casa Blanca i planteja converses entre les primeres dames i els seus marits que es produirien en la intimitat del seu domicili, mostrant també quines són les seves inquietuds.