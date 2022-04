La nova presidenta de la CCMA, Rosa Romà, es va estrenar ahir a la comissió de control parlamentari amb una reclamació de més fons públics per als reptes «inajornables» de l’ens. Romà va posar sobre la taula «l’infrafinançament» de la CCMA i va parlar d’«insuficiència pressupostària» per fer front a la programació de tardor de TV3 i Catalunya Ràdio, així com a la funció de la corporació com a «motor» de l’audiovisual. «El pressupost a data d’avui és pràcticament nul», va dir, queixant-se sobre els 243,5 milions d’euros d’aportació pública assignats aquest any (la CCMA en volia 292,5, això és, 50 més). D’altra banda, Romà es va felicitar per la posada en marxa d’un concurs públic per escollir els nous directors dels mitjans públics.

El director en funcions de TV3, Sígfrid Gras, va avançar que malgrat les estretors pressupostàries denunciades per Rosa Romà, la cadena ja té gairebé tancada la seva graella d’estiu, amb la novetat d’un nou talent show i l’emissió en directe del magazín de tarda Tot es mou «d’estiu».