Déjate querer, el nou programa de Toñi Moreno a Telecinco, ja té data d’estrena. La cadena ha anunciat a través d’una promoció que l’espai aterra demà a la nit. Aquesta nova versió d’espais com Volverte a ver compta amb els ingredients principals d’aquest tipus de formats: històries familiars i personals amb un gran component emocional que pot canviar la vida dels seus protagonistes; casos en què se sol·licita la intermediació del programa per trobar un punt de partida per resoldre un conflicte; sorpreses per expressar gratitud o reconeixement i un equip que tractarà que la vida dels participants sigui millor després del seu pas pel programa.