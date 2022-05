El programa 'Cuines' de TV3 incorporarà a partir de dilluns un nou cuiner. Arnau París, guanyador de 'Masterchef 9', s’encarregarà de preparar plats senzills i ràpids per al dia a dia, d’aquells per a quan no hi ha temps, però es vol menjar bé.

Jordi Cruz aprova la gestió de la pandèmia d'Isabel Díaz Ayuso: "Em caso amb ella demà mateix" París, que s'afegirà així a Marc Ribas i Gessamí Caramés, proposarà receptes de coccions curtes i sense preparacions prèvies, perquè ningú tingui excusa per no entrar a la cuina. Barceloní d’arrels lleidatanes, enamorat de la cuina i format al prestigiós Basque Culinary Center de Sant Sebastià, París es va donar a conèixer al gran públic com a vencedor de la novena edició del talent show culinari "MasterChef". Enèrgic i vital, l’Arnau es posa darrere els fogons amb ganes de passar-ho bé i de fer-ho passar bé a l’espectador. Però, sobretot, d’animar tothom a cuinar receptes a l’abast de tots els públics.